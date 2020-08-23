Станет ли 15-й день протестов в Беларуси «кровавым воскресеньем»?

Александр Лукашенко квалифицирует многодневные марши несогласных с официально объявленными результатами выборов и поствыборную ситуацию в Беларуси как попытку НАТО привести на своих штыках в страну «альтернативного президента». И чтобы воспрепятствовать якобы грозящему стране перевороту и захвату власти стягивает войска к своим границам и приказывает стрелять на поражение без предупреждения.

Внутри страны поднадоевший всем бессменный белорусский президент, не желающий отказываться от насиженного места и не знающий, как жить дальше в случае ухода с поста, как он сам признался в недавнем интервью Гордону, похоже решил снова применить силу и окончательно разобраться с мирным протестным движением. Об этом свидетельствует данное им поручение силовикам стабилизировать ситуацию и навести порядок в стране за два дня.

Сегодня 15-й день мирных протестов и люди со всех концов Минска собираются на очередное шествие, неся в руках красно-бело-красные флаги первой республики, цветы и шары, будто идут на первомайскую демонстрацию. На улицах и площадях столицы играют на музыкальных инструментах уличные музыканты, люди поют, рядом слышится звонкий детский смех и веселье.

Кстати, с самого первого дня охвативших всю Беларусь протестов, на многочисленных акциях недовольных, даже во время жесткого подавления, избиения и арестов со стороны силовиков, не было зафиксировано случаев агрессии и применения силы митингующими, закидывания ими камнями задействованного для подавления митингов ОМОН, или нападений на какие-то объекты и нанесение материального ущерба, как это обычно бывает в самых демократических западных странах. Не случайно белорусское протестное движение называют «цветочной» и «красивой» революцией.

Но сегодня, похоже, власть решила спровоцировать такую «культурную» революцию и перевести ее в разряд бунта, чтобы оправдать свои намерения по жесткому силовому ее подавлению. Весьма возможно, что сегодняшнее воскресенье станет для Беларуси кровавым.

Что дает основание для таких предположений?

Во-первых, как сообщает «Комсомольская правда» с места событий, на площади Независимости в громкоговорители говорят, что собрание не санкционировано и против людей могут применять силу.

Во-вторых, минская милиция заранее заявила, что располагает информацией о готовящихся провокациях во время несанкционированных акций протеста в городе. На въездах в город дежурят усиленные наряды ГАИ, в центре города закрыты выходы из метро, усилены меры безопасности. Вдоль улицы Советской — спецтехника: водометы, автозаки, автобусы, проехали несколько машин с колючей проволокой.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в видеообращении призвал людей «к благоразумию и сдержанности», напомнив об ответственности. «Остановите от необдуманных поступков и своих детей»,— сказал он, назвав цель акций очевидной — «расшатать ситуацию и внести разлад в общество». По его словам, организаторы используют людей как «расходный материал».

И, наконец, самое главное: демонстрантам пригрозила армия. Министр обороны страны Виктор Хренин заявил, что Минобороны берет под охрану мемориалы и памятники защитникам Отечества. Будто ранее были попытки их осквернить…

По его словам, в случае нарушения порядка в этих местах протестующие будут иметь дело «уже не с милицией, а с армией». В телеграм-канале Минобороны появилось сообщение — «Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка около памятников, вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», назвав фактически митингующих «фашистами».

«В свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли!! В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!», — сказано в обращении. А самое главное предупреждение написано заглавными буквами:

«МЫ НЕ МОЖЕМ СПОКОЙНО СМОТРЕТЬ, КАК ПОД ФЛАГАМИ, ПОД КОТОРЫМИ ФАШИСТЫ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА БЕЛОРУСОВ, РУССКИХ, ЕВРЕЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ — СЕГОДНЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ АКЦИИ В ЭТИХ СВЯЩЕННЫХ МЕСТАХ. МЫ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕ МОЖЕМ! ПОЭТОМУ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЫ БЕРЕМ ИХ ПОД НАШУ ОХРАНУ И ЗАЩИТУ».

Из всего этого можно сделать однозначный вывод – Лукашенко сам решил устроить провокацию, чтобы иметь повод агрессивно разогнать шествие и окончательно расправиться с протестным движением. И для этого привлек даже армию. Что же это, как не официально объявленная война узурпатора против белорусского народа? Посмотрим, как будут развиваться события. Но однозначно одно – даже силовой разгон протестующих и аресты не сделают Лукашенко победителем. Он войну против своего народа уже проиграл…