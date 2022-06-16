Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги, которые сегодня прибыли в Киев, намерены продемонстрировать свою поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что на организацию этого совместного визита ушло несколько недель. Лидеры трех стран ЕС намерены преодолеть критику в Украине за их реакцию на полномасштабное вторжение РФ.

«Это важный момент. Это сигнал единства, который мы посылаем украинцам», — сказал Макрон по прибытии в Киев

Представитель Елисейского дворца, отвечая, почему визит происходит именно сейчас, сказал, что его лучше было совершить перед саммитом ЕС. На нем будет обсуждаться заявка Киева на членство. В пятницу свое решение по этому вопросу должна объявить Еврокомиссия.

«Мы подошли к моменту, когда нам, европейцам, нужно послать четкие политические сигналы Украине и ее народу, когда он героически сопротивляется», — сказал неназванный представитель администрации Макрона.

В свою очередь Драги во вторник заявил о необходимости начать «как можно скорее» переговоры с Россией. При этом он добавил, что они должны быть на условиях, которые Украина считает приемлемыми.

По данным СМИ, на встрече с тремя лидерами президент Владимир Зеленский подтолкнет их к отправке большего количества оружия, чтобы помочь ВСУ противостоять российским оккупантам. (unian.net)