Стало известно, кто будет представлять Армению в трехсторонней рабочей группе

С момента назначения (после смены власти в 2018 году) Григорян курирует экономическое взаимодействие с Россией, в частности, ведет переговоры по ценам на газ, а также с Евразийским Союзом. Помимо этого, Григорян курирует и вопросы развития финансовой системы.В понедельник, 11 января, по итогам переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве было принято решение о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в карабахском регионе.

Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы состоится до 30 января. О необходимости разблокировки экономических и транспортных связей в регионе говорится в последнем пункте трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого 10 ноября 2020 года.