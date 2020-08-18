Стало известно какого «очень важного человека» помиловал Трамп

Названа личность «очень важного человека», помилование которого анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ABC News.

Так, документ о помиловании был подписан в отношении активистки Сьюзен Энтони, которая являлась борцом за права женщин в XIX веке.

Помилование было совершено посмертно.

Энтони была арестована в 1872 году во время президентских выборов при попытке отдать свой голос. В конечном итоге ей был выписан штраф размером в $100, который не был погашен также в знак протеста.

Она также сыграла ключевую роль в суфражистском движении в США, участвовала в борьбе против рабства и за социальное равенство.