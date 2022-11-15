Актер Сильвестр Сталлоне вспомнил о вражде с Арнольдом Шварценеггером в 90-х. Его слова цитирует New York Post.

Артист утверждает, что они со Шварценеггером «действительно ненавидели друг друга». Звезды соперничали и боролись за ведущие роли в кинопроектах.

Сталлоне утверждает, что коллега заставил его обманом сняться в фильме 1992 года «Стой! Или моя мама будет стрелять». Проект считается одним из самых провальных в карьере актера. «Я понял это и сказал: «Что за дерьмо?» В ответ Арнольд лишь посмеялся», — вспоминает артист. По словам Сталлоне, заманить его в этот фильм было «частью дьявольского плана» Шварценеггера.