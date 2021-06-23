Определились все пары первого раунда плей-офф чемпионата Европы — 2020.

1. Уэльс – Дания. 26 июня, 19:00, Амстердам;

2. Италия – Австрия. 26 июня, 22:00, Лондон;

3. Нидерланды – Чехия. 27 июня, 19:00, Будапешт;

4. Бельгия – Португалия. 27 июня, 22:00, Севилья;

5. Хорватия – Испания. 28 июня, 19:00, Копенгаген;

6. Франция – Швейцария. 28 июня, 22:00, Бухарест;

7. Англия – Германия. 29 июня, 19:00, Лондон;

8. Швеция – Украина. 29 июня, 22:00, Глазго.

Чемпионат Европы начался 11 июня матчем Италия-Турция (3:0). Финал будет сыгран в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Турнир проходит в 11 городах Европы. (Газета.Ру)