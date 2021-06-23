Определились все пары первого раунда плей-офф чемпионата Европы — 2020.
1. Уэльс – Дания. 26 июня, 19:00, Амстердам;
2. Италия – Австрия. 26 июня, 22:00, Лондон;
3. Нидерланды – Чехия. 27 июня, 19:00, Будапешт;
4. Бельгия – Португалия. 27 июня, 22:00, Севилья;
5. Хорватия – Испания. 28 июня, 19:00, Копенгаген;
6. Франция – Швейцария. 28 июня, 22:00, Бухарест;
7. Англия – Германия. 29 июня, 19:00, Лондон;
8. Швеция – Украина. 29 июня, 22:00, Глазго.
Чемпионат Европы начался 11 июня матчем Италия-Турция (3:0). Финал будет сыгран в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Турнир проходит в 11 городах Европы. (Газета.Ру)