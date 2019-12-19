Стали известны СМИ, которые будут вести в Азербайджане бесплатную предвыборную агитацию кандидатов в депутаты

В связи с внеочередными парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на девятое февраля 2020 года, с целью проведения предвыборной агитации политических партий, блоков, кандидаты которых зарегистрированы в более чем 60 одномандатных избирательных округах, будет выделено бесплатное эфирное время и место для публикаций в следующих средствах массовой информации:

— компания «Общественное телерадиовещание»;

— газета «Азербайджан»

— «Xalq qəzeti»

— газета «Бакинский рабочий».

Указанные структуры, в том числе другие организации телерадиовещания и редакции периодических изданий, при вынесении решения о возможности выделения платного эфирного времени или места для публикаций, должны направить соответствующие уведомления в Центральную избирательную комиссию, не позже 30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов, а также должны предоставить информацию об основаниях, условиях и размерах оплаты за выделение эфирного времени или места для публикации.