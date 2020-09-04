Стали известны детали о состоянии Берлускони

У бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного с коронавирусом, подтвердилась двусторонняя пневмония в ранней стадии, пишет газета «Коррьере делла сера».

Как пишет издание, на госпитализации настоял лечащий врач политика, чтобы не допустить осложнений. Из-за возраста Берлускони (ему 83 года) нагрузка на организм при коронавирусе возрастает.

Ранее стало известно, что Берлускони доставили в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане, чтобы он сдал анализы. До этого политик заявлял, что чувствует себя хорошо и на карантине продолжает работу. (gazeta.ru)