Стала известна дата суда над Агилем Бабаевым, называющим себя 12-м Имамом Мехди.

Подготовительное судебное заседание по уголовному делу назначено в Бакинском суде по тяжким преступлениям на 19 июля.

Уголовное дело будет рассматриваться на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова.

Отметим, в ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что А.Бабаев представился 12-м Имамом Мехди, появившимся среди верующих. На организованных им религиозных мероприятиях он заверял, что ниспослан на Землю высшими силами для того, чтобы делать добро и помогать людям, имеющим финансовые трудности, говорил, что нужно верить ему, чтобы избежать мук после смерти. Тем самым А.Бабаев подчинил людей своему влиянию и потребовал, чтобы ему платили деньги каждый месяц. При этом он создавал видимость того, что собранные им средства раздают беднякам. Выяснилось также, что, злоупотребив доверием пострадавших, А.Бабаев завладел огромными денежными средствами под предлогом того, чтобы построить в период Отечественной войны здание для семей шехидов и участников и обеспечить их жильем.

В официальной информации говорится, что вместо благотворительности за счет средств, собранных за эти годы, А.Бабаев улучшал свои жизненные условия и приобрел дорогие квартиры, автомобили в Баку. Каждый из примерно 50 граждан, признанных пострадавшими по делу, был допрошен в Главном управлении и они сообщили в показаниях, что были обмануты А.Бабаевым.

В ходе дополнительного расследования, проведенного в связи с А.Бабаевым, было установлено также, что в случае невыполнения людьми своих требований он совершал по отношению к ним различные насильственные действия, унижал их честь и достоинство.

На основании материалов, собранных по указанным фактам в Главном управлении, возбуждено уголовное дело по статье УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба). Решением Наримановского районного суда в отношении А.Бабаева избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим также, что А.Бабаев был совладельцем сети ресторанов «ŞaurmaN1».