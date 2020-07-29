«Стабильный курс маната превратился в экономическую идеологию нашего правительства»

В последние дни курсы разных валют «играют» в отношении доллара и евро. Так, к примеру, азербайджанский манат незначительно подешевел к евро. Одновременно можно увидеть, как курс рубля, турецкой лиры и ряд других валют становится дешевле в отношении доллара.

Параллельно этим новостям прошла информация, что в США не намерены повышать учетную ставку доллара, а правительство Трампа ратует за дешевый доллар. Комментируя #, что же происходит на мировых валютных рынках, экономист Натиг Джафарли сказал, что сегодня есть сразу несколько проблем на финансовых рынках мира.

«Нас все эти проблемы касаются косвенно, поскольку у нас административный курс маната по отношению к доллару, так как эта «красная линия» для правительства, а все остальные курсы маната считаются исходя от того, как себя ведет доллар в отношении других валют на мировых биржах. Поэтому у нас сейчас евро подскочил до двух манатов», — отметил эксперт.

Говоря о курсе доллара, аналитик сказал, что сейчас вновь выросло число случаев заражения коронавирусом и во всем мире принимаются жесткие ограничительные меры.

«Вчера в США было 70 тысяч случаев заражения за сутки, что было рекордом за последние недели. Это все оказывает сильное давление на финансовые рынки в мире. Поэтому уже начали высказывать такие мнения, что США нескоро выйдет из этого положения и, если будет второй локдаун, а уже сейчас некоторые штаты закрывают ряд бизнес объектов, то американская экономика будет очень долго приходить в себя. Поэтому доллар начинает дешеветь по отношению к основным пяти валютам: фунту, евро, швейцарскому франку, йене, юаню», — добавил он.

Но есть еще и другой момент, который остается за кадром, по мнению Джафарли — это то, что правительство США и ФРС сейчас заинтересованы в том, чтобы курс доллара упал, потому что это дает дополнительное преимущество в экспорте в Европу.

«ФРС в своих заявлениях будет «сгущать краски», чтобы курс доллара упал и это создаст дополнительный стимул для экспорта американской экономики. То есть помимо объективных причин, связанных с вирусом, есть и валютные войны, которые продолжаются в мире. Американцам слабый доллар помогает наращивать экспорт их товаров, так как им в этот период нужно иметь преимущество над европейскими товарами», — считает он.

Аналитик добавил, что в развивающихся рынках вся эта ситуация сказывается несколько по-другому.

«К примеру, в России рубль падает и причина этого в падении цен на энергоресурсы, особенно цен на газ, так как эти деньги идут в бюджет России. В Турции, например, другая проблема, там очень большой внешний долг, особенно у бизнеса, и вся надежда на то, что в конце июля в начале августа начнет работать туристический сезон. В прошлом году Турция на туризме заработала около 40 миллиардов долларов, и вся надежда была на то, что во втором полугодии туризм даст валютные доходы. Но все оказалось не так просто, Европа вообще отказалась ехать в Турцию, Россия открывает прямые рейсы только после 15-го августа, и количество рейсов будет в 10 раз меньше. Поэтому мы видим, как лира падает в отношении доллара и евро», — подчеркнул он.

Что же касается Азербайджана и судьбы маната в ближайшее время, эксперт считает, что модель азербайджанской экономики слишком примитивна.

«У нас все примитивно и банально. У нас административный курс, правительство «трясется» над курсом уже почти три года. Грубо говоря, стабильный курс маната превратился практически в экономическую идеологию нашего правительства, что в конечном итоге может привести к более болезненным процессам», — резюмировал он.