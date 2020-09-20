США заявили, что не наращивают ядерный арсенал

Москва наращивает ядерный арсенал, а США — нет, при этом чрезвычайное беспокойство Вашингтона вызывают российские системы ядерного оружия с малым радиусом действия, заявил спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
«Россия наращивает свой ядерный арсенал. Мы нет. Китай его наращивает очень быстро. Мы, повторяю, его не наращиваем. Поэтому мы считаем, что соглашение, которого мы достигнем в будущем, должно отражать как упомянутые мной соображения двустороннего характера, так и трехсторонние озабоченности», — сказал Биллингсли в интервью «Коммерсанту».
Он подчеркнул, что США не оспаривают законность того, что делает Россия, ведь она – суверенное государство.(РИА Новости)