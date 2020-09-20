США заявили, что не наращивают ядерный арсенал

«Россия наращивает свой ядерный арсенал. Мы нет. Китай его наращивает очень быстро. Мы, повторяю, его не наращиваем. Поэтому мы считаем, что соглашение, которого мы достигнем в будущем, должно отражать как упомянутые мной соображения двустороннего характера, так и трехсторонние озабоченности», — сказал Биллингсли в интервью «Коммерсанту».