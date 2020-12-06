США заявили, что достигли «непростого сдерживания» Ирана на море

США достигли «непростого сдерживания» в отношении поведения Ирана на море, заявил в воскресенье во время форума «Манамский диалог» в Бахрейне командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Самуэль Папаро после нескольких месяцев напряженной ситуации в районе Персидского залива на фоне атак на саудовские нефтяные танкеры.
«Мы достигли непростого сдерживания Ирана. Это непростое сдерживание усугубляется мировыми событиями», — сказал вице-адмирал. При этом он отметил, что иранская деятельность на море является «осторожной, осмотрительной и уважительной, направленной на то, чтобы не рисковать излишними просчетами или эскалацией на море».
Он указал, что испытывает «здоровое уважение» к иранским военно-морским регулярным силам и морским силам в составе Корпуса стражей исламской революции.(РИА Новости)
| 2020-12-06T18:35:59+04:00 6 декабря 2020, 18:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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