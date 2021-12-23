США опровергли заявления Турции о том, что человек, арестованный ее властями по подозрению в продаже поддельного паспорта, является американским дипломатом, сообщает Голос Америки.

«Нам известно о задержании гражданина США в Турции. Этот человек не является американским дипломатом. Мы оказываем соответствующие консульские услуги», – заявил представитель Госдепартамента.

Стамбульская полиция сообщила, что этот человек был задержан 11 ноября по подозрению в продаже паспорта гражданину Сирии. По их словам, у этого человека было обнаружено 10 тысяч долларов в конверте, а камеры наблюдения зафиксировали, как они обмениваются одеждой.