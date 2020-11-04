США завершили выход из Парижского соглашения по климату

США завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату через год после официального уведомления ООН о своем желании отказаться от обязательств по договору, сообщает ТАСС.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о решении покинуть соглашение, к которому страна присоединилась в 2016 году, еще до его прихода к власти. По убеждению главы Белого дома, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. «С сегодняшнего дня США прекратят выполнение рекомендательного Парижского соглашения и избавятся от драконовского финансового и экономического бремени, которое оно накладывает на нашу страну», — заявил он тогда.

Однако сразу Трампу реализовать задуманное не удалось: согласно условиям соглашения, выход из него был возможен только через три года после вступления договора в силу и через год после уведомления депозитария — генерального секретаря ООН. В силу документ вступил 4 ноября прошлого года, и в тот же день госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что США направили официальное уведомление о выходе в ООН.