Министерство торговли США объявило о запрете полетов для 100 самолетов, 33 из которых принадлежат «Аэрофлоту», еще один находится в собственности бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство торговли через бюро промышленности и безопасности определило коммерческие и частные самолеты, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля. <…> Чтобы предотвратить любое обслуживание этих самолетов, в том числе из-за границы, международные полеты из России на этих воздушных судах приостановлены», — отметили в министерстве.

Кроме самолетов Абрамовича и «Аэрофлота» под ограничения попали воздушные суда грузовой компании AirBridgeCargo, перевозчика «Авиастар-ТУ», а также Azur Air, Nordwind и Utair. Обслуживание данных самолетов без специального разрешения может грозить тюремным заключением и штрафом.