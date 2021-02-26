США задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по Сирии

Американские военные задействовали в четверг истребитель F-15 для нанесения удара по территории Сирии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источника из числа официальных лиц, удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак. По сведениям агентства, военные США полагали, что там находятся несколько человек.

По словам источников газеты The New York Times, американская сторона исходит из того, что несколько участников указанных формирований были убиты при авиаударе. Официальные подтверждения этого не приводятся.

В Пентагоне заявили в четверг, что США нанесли по указанию президента Джо Байдена «авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии». В ведомстве уточнили, что «удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке». По данным Пентагона, «ударами разрушено несколько объектов, расположенных на КПП, используемом многочисленными проиранскими группами, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».(ТАСС)