США, Южная Корея и Япония заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова

США, Южная Корея и Япония заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро расписались под совместным заявлением Белого дома.

«Помощники по национальной безопасности разделили обеспокоенность по поводу ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет Северной Кореи, а также подтвердили свою приверженность рассмотрению и решению этих вопросов на основе скоординированного трехстороннего сотрудничества в целях денуклеаризации», — говорится в документе.