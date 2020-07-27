США вызвали недовольство из-за удержания компенсаций персоналу дипмиссии в Чэнду

Американские власти вызвали недовольство среди уволенного местного персонала генерального консульства США в Чэнду на юго-западе Китая, так как перед его закрытием «не до конца выплатили компенсации». Об этом сообщил в понедельник главный редактор китайской газеты The Global Times Ху Сицзинь.

«Насколько мне известно, консульство не выплатило достаточную компенсацию местному персоналу, который был уволен. Это вызвало недовольство», — написал он на своей странице в Twitter.

Редактор напомнил, что перед закрытием американская дипломатическая миссия опубликовала видеоролик «Нам будет вас всегда не хватать». «Добрая воля требует, чтобы поступки соответствовали словам. Не надо ограничиваться красивыми высказываниями», — подытожил Ху Сицзинь.

Ранее Министерство иностранных дел КНР сообщило о передаче китайскому правительству здания американского консульства в Чэнду. Примерно в 06:00 утра там был убран флаг США, а к 10:00 по местному времени дипломаты покинули все помещения.(ТАСС)