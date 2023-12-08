Количество американских военнослужащих, базирующихся на территории европейских стран-участниц НАТО в 2023-м финансовом году сократилось с 90 000 до 80 000. Такую статистику приводит президент США Джо Байден в письме главам Сената и Палаты представителей.

Американские военные находятся в Европе «для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», утверждает Байден в письме.

Также США сократили свой контингент в Саудовской Аравии с 2755 до 2088 человек. В Нигере американский контингент уменьшился с 1001 до 648 военнослужащих. В июле в этой африканской стране группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и отстранила президента Мохаммеда Базума от власти. Количество заключенных в тюрьме на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе уменьшилось с 35 до 30.

Летом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс увеличит численность войск в восточноевропейских странах с батальонного до бригадного уровня и изменит в них оборонные схемы. В одном батальоне НАТО обычно числится от 300 до 1000 военнослужащих, в одной бригаде — от 3000. Впервые со времен холодной войны альянс расположит здесь технику и силы, предварительно назначенные для защиты конкретных союзников.

По состоянию на ноябрь на восточных границах НАТО находятся около 40 000 военных альянса. Блок создал четыре новых объединения: в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Подобные структуры уже есть в странах Балтии и Польше. (moscowtimes.ru)