Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил на брифинге, передает «Интерфакс».

«Мы одобрили это решение (…), чтобы ясно продемонстрировать всем, что США не заинтересованы в эскалации конфликта, занимая ту или иную позицию», — сказал он.

Пока неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море. Такое решение будет приниматься в соответствии с интересами национальной безопасности США, подчеркнул Кирби.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден не будет принимать решения о военной помощи Украине, которые привели бы к военному конфликту между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, Байден «не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими». При этом он учитывает оценки военных относительно того, что является «наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам».