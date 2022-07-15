Российская делегация не должна присутствовать на встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки».

Как передает Politico, об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Представителям России не место на форуме G20. Я ясно дала понять, что участие России в этих встречах не может быть обычным делом, я, безусловно, рассчитываю выразить в самых решительных выражениях свои взгляды на действия РФ на Украине. Я ожидаю, что многие из моих коллег поступят так же», — пояснила свое решение Йеллен.

Как отметила министр финансов США, она рассчитывает использовать свое участие в министерской встрече G20 для того, чтобы вновь обсудить планы по введению ограничений на стоимость российской нефти. Йеллен также подчеркнула, что такие меры якобы позволят обуздать глобальную инфляцию.