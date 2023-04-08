Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил Израилю поддержку в связи с обстрелами территории еврейского государства из сектора Газа и Ливана. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх по итогам переговоров, передает ТАСС.

Остин выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек с двойным гражданством Израиля и Великобритании на Западном берегу реки Иордан и итальянского туриста в Тель-Авиве в результате террористических атак. Он также поддержал Израиль в связи с ракетными обстрелами из Ливана и сектора Газа, в результате которых пострадали израильские гражданские лица. Американский министр указал на «поддержку [со стороны США] обеспечения защиты Израиля от всех угроз безопасности».

«Министр Остин также призвал предпринять шаги для обеспечения спокойного и мирного праздничного периода для евреев, мусульман и христиан. Министр приветствовал усилия по деэскалации напряженности и подчеркнул важность отказа от односторонних действий, обостряющих напряженность», — заключила Сингх.

Обострение напряженности вокруг палестино-израильского конфликта началось в последние дни после инцидентов с участием палестинцев и израильских полицейских на Храмовой горе в Иерусалиме, куда в эти недели устремляются тысячи мусульман по случаю священного для них рамадана. На этом фоне палестинские радикалы несколько раз на этой неделе устраивали ракетные обстрелы израильской территории со стороны сектора Газа и Ливана, израильская армия в ответ нанесла удары по нескольким объектам, принадлежавшим палестинскому движению ХАМАС.