США выделят на помощь Украине 12 миллиардов долларов. Участники переговоров по законопроекту о временных расходах в американском Конгрессе согласились включить эту сумму, в ответ на запрос администрации Байдена.

Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

Так, в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов.

Уже в эту пятницу Конгресс США будет принимать закон о расходах, в которые войдут программы правительства.