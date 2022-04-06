США вводят полные блокирующие санкции против российских «Сбербанка» и «Альфа-банка».

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Белого дома.

США также вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

В то же время стало известно, что США могут усилить или наоборот ослабить санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. В ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации заявил, что санкции разработаны так, чтобы быть достаточно гибкими: «Мы можем усилить их и ослабить в зависимости от обстоятельств».

Чиновник заявил, что США нацелены на создание «петли отрицательной обратной связи».