США вводят визовые санкции в отношении Китая

Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении ряда представителей Коммунистической партии Китая за действия китайской стороны в отношении Гонконга, сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, сообщает ТАСС.

Под ограничения на выдачу виз попадают действующие и бывшие должностные лица партии, причастные к «подрыву высокой степени автономии Гонконга», а также нарушению прав и фундаментальных свобод человека в Гонконге, указано в заявлении. Кроме того, санкции распространяются на членов семей указанных лиц.

США обвиняют Китай том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.