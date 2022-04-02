Соединенные Штаты вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Соответствующее уведомление Министерство торговли США разместило в пятницу в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

В нем утверждается, что все внесенные в черный список организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов». Как сообщили ранее в Белом доме, включение в этот перечень означает, что «данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии», в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Минторг США внес в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ «Альфа» и внутренние войска МВД Беларуси.

Ведомство вносит юрлица из РФ в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. Ведомство также вводит в отношении внесенных в черный список юрлиц РФ «презумпцию отказа» при выдаче экспортных лицензий.