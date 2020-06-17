США вводят новые санкции против Сирии

«Сегодня министерство финансов и Госдепартамент объявляют о 39 решениях по санкциям [в отношении физических и юридических лиц] в рамках «закона Цезаря» и исполнительного указа 13894 как о начале кампании по экономическому и политическому давлению на Асада с целью лишить его доходов и поддержки в ведении войны и совершении зверств против сирийского народа», — говорится в заявлении.

«Мы вводим санкции против Башара Асада и его жены Асмы, а также против Мухаммеда Хамшо (один из крупнейших предпринимателей Сирии — прим. ТАСС)», — отмечается в тексте.

Как отмечается, новые американские санкции против Сирии в рамках так называемого закона Цезаря, или Акта о защите гражданского населения Сирии (CAESAR Syria Civilian Protection Act), не касаются оказания гуманитарной помощи. Вашингтон продолжит ее предоставлять в том числе в контролируемых сирийским правительством районах страны.

«Закон Цезаря» и другие санкции США по Сирии не затрагивают гуманитарную помощь народу Сирии и не препятствуют нашей деятельности по стабилизации на северо-востоке Сирии», — говорится в документе. «Мы продолжим наше гуманитарное содействие <…> даже в тех районах, которые находятся под контролем режима», — подчеркивается в заявлении Помпео.