США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России и энергетики, в список будут включены 22 организации. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом письменном заявлении, передает ТАСС.

Кроме того, США введут дополнительные санкции против организаций, «поддерживающих вооруженные силы России и Беларуси».

США распространят введенные против РФ жесткие меры экспортного контроля на Беларусь, сообщил Белый дом.

Ограничительные меры коснутся экспортного контроля по оборудованию для добычи нефти и газа российскими компаниями.

«С помощью экспортного контроля оборудования для добычи нефти и газа Минторг введет ограничения на экспорт технологий, которые обеспечивали в долгосрочной перспективе нефтеперерабатывающие мощности России», — сказано в документе.

Также утверждается, что переработка нефти — ключевой источник поступлений средств на развитие вооруженных сил России.

Между тем, США заявляют, что они и их союзники не заинтересованы в снижении мировых поставок энергоресурсов, поэтому санкции не будут распространяться на денежный оборот.

«Но мы и наши союзники разделяем сильный интерес в снижении в долгосрочной перспективе статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов», — говорится в документе.