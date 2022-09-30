Минфин США объявил о введении нового пакета санкций против России в ответ на аннексию оккупированных территорий Украины, которую на церемонии в Кремле провел в пятницу президент РФ Владимир Путин.

В санкционные списки управления по контролю за иностранными активами (OFAC) попали несколько сотен российских граждан, активы которых в США отныне будут заморожены, а въезд — запрещен визовыми ограничениями.

В «черные списки» внесена глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина — одна из последних высокопоставленных чиновниц, которой удавалось избежать персональных санкций. Компанию ей составят зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, которая курировала создание национальной платежной системы «Мир», а также вице-премьер РФ Александр Новак — главный переговорщик и представитель Кремля в нефтедобывающем картеле ОПЕК+.

Также отныне под американскими санкциями — все без исключения члены Совета Федерации и 109 депутатов Госдумы, которым в ближайшие дни предстоит ратифицировать договоры о «вхождении» новых субъектов в состав РФ.

Помимо этого, в санкционные списки попали жена главы Минобороны Сергея Шойгу Ирина, а также две его дочери — Юлия и Ксения Шойгу; дети главы Росгвардии Виктора Золотова (Жанна и Роман Золотовы); жена премьера Михаила Мишустина Владлена Мишустина и его сыновья Алексей и Александр Мишустины.

Также санкции введены против родственников мэра Москвы Сергея Собянина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, губернатора Санкт-Петербурга Михаила Беглова и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. (moscowtimes.ru)