США ввели санкции против китайской компании CEIEC в связи с ее деятельностью в Венесуэле

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) в связи с ее деятельностью в Венесуэле. Об этом сообщается в понедельник в распространенном заявлении ведомства.

Согласно этим утверждениям, китайская компания оказывала поддержку властям Венесуэлы «в их усилиях, направленных на ограничение доступа в интернет и проведение слежки в цифровом пространстве и киберопераций против политических противников».

Одновременно с этим Минфин США выпустил специальную лицензию, которая дает еще 45 дней на завершение текущих операций с участием CEIEC в Венесуэле.(ТАСС)