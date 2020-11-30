США ввели санкции против китайской компании CEIEC в связи с ее деятельностью в Венесуэле

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) в связи с ее деятельностью в Венесуэле. Об этом сообщается в понедельник в распространенном заявлении ведомства.

Согласно этим утверждениям, китайская компания оказывала поддержку властям Венесуэлы «в их усилиях, направленных на ограничение доступа в интернет и проведение слежки в цифровом пространстве и киберопераций против политических противников».

Одновременно с этим Минфин США выпустил специальную лицензию, которая дает еще 45 дней на завершение текущих операций с участием CEIEC в Венесуэле.(ТАСС)

| 2020-11-30T21:04:52+04:00 30 ноября 2020, 22:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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