Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели новый пакет санкций против России.

Минфин США сообщил о введении санкций против 24 физических лиц, среди них есть граждане Грузии и Польши. Под ограничения попали заводы, банки и суда.

«Автоваз», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Росавтодор», «Объединенная металлургическая компания» и другие попали в список санкций.

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы. (УНИАН)