В новом пакете военной помощи от США, о котором планируют объявить на следующей неделе, в Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

По данным агентства Reuters, такие снаряды войдут в новый пакет помощи Украине. В зависимости от того, что еще в него включат, этот пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, рассказал один из американских чиновников.

По словам собеседников Reuters, стоимость и содержимое пакета помощи еще уточняются.

Один из источников агентства предположил, что снаряды будут использоваться в американских танках Abrams, которые доставят в Украину в ближайшие недели.