Президент США Джо Байден одобрил предложение Пентагона о восстановлении американского военного присутствия в Сомали. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном данному решению американского лидера, представитель администрации США высокого ранга.

«Президент Байден одобрил запрос Министерства обороны США на возвращение сил в Восточную Африку, чтобы восстановить небольшое устойчивое американское военное присутствие в Сомали», — заявил этот чиновник. Согласно изложенной им информации, в Сомали будет развернуто «менее 500» спецназовцев Вооруженных сил США, которых перенаправят из других точек в регионе.

Таким образом, означенный представитель исполнительной ветви власти США подтвердил достоверность публикации газеты The New York Times, которая ранее передала, что Байден подписал приказ, разрешающий размещение в Сомали военнослужащих сил специальных операций, а также одобрил запрос Пентагона на возможное нанесение ударов по ряду лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб», орудующей в регионе.