Учения российского Военно-морского флота «недалеко от Гавайев» с имитацией уничтожения авианосцев противника являются беспрецедентной угрозой для США. Об этом пишет автор издания The Drive Томас Ньюдик.

«Серьезное присутствие Москвы в этом регионе, по-видимому, встревожило правительство Соединенных Штатов настолько, что Пентагону пришлось перебросить в район маневров авианосную группу», — пояснил он.

При этом колумнист уверен, что актуальное местоположение ВМФ России в целом соответствует информации американских СМИ, которые сообщали о том, что российские военные корабли отрабатывают удары по условному противнику в 300-500 милях от Гавайских островов.

Ньюдик уточнил, что за действиями ВМФ России в Тихом океане наблюдали три эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер Sentinel. По его словам, в ответ на эти маневры американские ВВС также поднимали в воздух группу истребителей F-22A Raptor, расположенную в данном районе.

Автор статьи предполагает, что активность российского флота связана с испытаниями США новых систем противоракетной обороны. (Газета.Ру)