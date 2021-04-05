США убрали из списка санкций членов Международного уголовного суда

Соединенные Штаты в понедельник исключили из санкционного списка двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС), ограничения на которых были наложены в сентябре прошлого года администрацией тогдашнего президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В списке исключенных из перечня людей значатся два лица — прокурор МУС Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко.

О снятии санкций с МУС заявил 2 апреля глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. (gazeta.ru)