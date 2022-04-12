В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время виртуальных переговоров с Джо Байденом, что он предложил России провести прямые переговоры между Зеленским и Путиным, сообщает Голос Америки.

Байден стремится убедить Моди оказать экономическое давление на Россию в ответ на развязанную ею войну в Украине. США также не хотят, чтобы Индия увеличивала импорт российских энергоресурсов.

Напомним, что Россия предлагает Индии значительные скидки после введения западных санкций против российских компаний. С момента начала российского вторжения в Украину Индия купила не менее 13 миллионов баррелей российской сырой нефти. По информации агентства Reuters, за весь прошлый год Индия купила 16 миллионов баррелей нефти.

В разговоре с Байденом Моди выразил тревогу по поводу разрушений и убийств мирных жителей в Украине, в особенности в городе Буча. «Мы незамедлительно осудили это и потребовали проведения независимого расследования», – сказал глава индийского правительства.

При этом Индия была одной из 58 стран, воздержавшихся в ходе состоявшегося 7 апреля голосования 7 апреля в Совете ООН по правам человека, когда Россия была исключена из совета.