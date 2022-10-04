Власти США намерены обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой о проведении открытого заседания из-за ситуации вокруг Северной Кореи, пишет Reuters со ссылкой на американского представителя. По данным агентства, встречу предлагается организовать на фоне первого за пять лет ракетного пуска КНДР над территорией Японии.

Как отмечается, дипломаты не ожидают каких-либо серьезных шагов по линии СБ ООН из-за действий Северной Кореи. Источники агентства указывают, что значимые действия со стороны Совбеза организации в данной случае маловероятны.

Информация о пуске северокорейской баллистической ракеты над Японией появилась 4 октября. По данным СМИ, снаряд пролетел над японской территорией и упал в Тихом океане. При этом из-за пуска ракеты КНДР в Японии сработала экстренная система оповещения, в частности жителей ряда районов префектуры Аомори призвали укрыться в домах или под землей.