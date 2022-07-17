Администрация американского президента Джо Байдена и Конгресс США изменили тактику поддержки Украины и приняли более поэтапный подход. Об этом в четверг сообщил журнал The American Conservative.

По его информации, смена тактики связана с тем, что общественность начинает злиться в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт. Также отмечается, что Вашингтону стало сложнее отслеживать оказываемую помощь Украине.

При этом источник в Пентагоне сообщил журналу, что Белый дом намерен предоставить Украине еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, дополнительные боеприпасы к ним и другие вооружения.

Общий объем военной помощи США Украине с момента начала российской специальной военной операции РФ в Украине, как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, превысил $7,32 млрд.