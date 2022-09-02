Соединенные Штаты получили через Евросоюз ответ Ирана на свою позицию относительно возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Отмечается, что Вашингтон не считает его конструктивным.

«Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС. Мы изучаем его и будем отвечать через ЕС, но, к сожалению, он не конструктивен», — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщал, что Иран передал координатору Евросоюза Энрике Мора конструктивный ответ на мнение США, которое касается возобновления СВПД по иранской ядерной программе.