Американское ядерное оружие появится на территории Великобритании, как во времена холодной войны. США планируют перебросить на базу ВВС Лакенхит в 110 км от Лондона две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, способных нести ядерные боезаряды, сообщает The Telegraph. Там же будет размещено хранилище ядерного оружия, на что Конгресс США уже выделил $50 млн.

F-35, самолеты пятого поколения, созданные по технологии «стелс», появятся на базе к концу этого года, либо в 2024-м, сообщил The Telegraph осведомленный военный источник. Это более современные самолеты по сравнению с размещенными в Лакенхите F-15, и их радиус действия больше, подчеркнул собеседник издания. Он добавил, что это «критически важно, если вы собираетесь аккуратно их использовать, чтобы сбрасывать ядерные бомбы».

В настоящий момент около 150 американских ядерных бомб B-61 находятся на территории европейских членов НАТО — в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. В Британии ядерное оружие США находилось до 2008 года, когда бомбы решили убрать из-за снижения риска ядерной войны.

Возвращение ядерных боезарядов на британскую территорию — это сигнал России, уверен Хэмиш де Бреттон-Гордон, экс-командующий силами химической, биологической и ядерной обороны Британии.

В первые же дни вторжения в Украину Кремль перевел в «особый режим боевого дежурства» российскую ядерную триаду, а затем многократно грозил применением ядерного оружия от лица депутатов Думы и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. В конце марта президент Владимир Путин объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси, которое президент республики пригрозил использовать в случае нападения, например со стороны Польши.

Как считает Бреттон-Гордон, отношения России с Западом дошли до стадии стратегического балансирования на грани войны. «Если США размещают ядерное оружие в Британии, это послание России, что они настроены серьезно. <…> Мы находимся в ситуации, когда тиран в нестабильной стране угрожает использовать ядерное оружие, и единственный способ его остановить — это показать, что мы ответим по полной», — заявил Бреттон-Гордон. (moscowtimes.ru)