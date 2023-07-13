До сих пор Вашингтон отказывался снабжать Киев ракетами дальнего радиуса действия, которые могли бы достать до объектов в глубоком тылу противника, в том числе на российской территории. Но поставлять такой тип вооружений уже начали Великобритания и Франция. Поэтому у США остается все меньше причин для отказа, и в Белом доме это, похоже, понимают.

США рассматривают предоставление Украине дальнобойных ракет после того, как это сделали Великобритания и Франция, заявил в среду вечером президент США Джо Байден у трапа самолета, на котором он отправлялся из Вильнюса в Хельсинки после саммита НАТО. У украинцев «уже есть эквивалент ATACMS», отметил он, имея в виду американские тактические баллистические ракеты класса «земля — земля» с дальностью полета до 300 км. Об этом сообщает Financial Times.

Украинская армия уже наносит удары по российским позициям британским ракетами Storm Shadow. О поставке их французского аналога, ракет SCALP, объявил президент Эммануэль Макрон. Они способны поражать цели на расстоянии около 250 км.

Ракеты ATACMS при соответствующей настройке можно запускать с систем залпового огня HIMARS, которые уже есть у Украины. В конце июня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что в Вашингтоне близки к решению передать Киеву эти снаряды. По словам людей, знакомых с ситуацией, осталось дождаться одобрения Байдена, но Украина уже получила от США «позитивные сигналы» на этот счет. (moscowtimes.ru)