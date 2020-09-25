США продолжают перебрасывать военную технику в Сирию

США продолжают укреплять военные базы на северо-востоке Сирии, перебрасывая с севера Ирака бронетехнику и боеприпасы.

В захваченные боевиками YPG [крыло террористов РКК] районы Сирии, где расквартированы силы Международной коалиции во главе с США, прибывают колонны бронетехники и крытые грузовики.

По данным местных источников «Анадолу», накануне через КПП «Аль-Валид» на границе Ирака и Сирии проследовала военная колонна из 79 грузовиков. В составе колонны на сирийскую территорию прибыло 12 крытых тентом грузовиков, а также бензовозы.

Военный груз распределен между военными базами в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Поставки американских военных грузов из Ирака в Сирию не осуществлялись в течение двух месяцев и возобновились в начале сентября. За последние две недели на сирийскую территорию было отправлено 5 военных конвоев в составе не менее 300 грузовиков.

После начала Турцией операции «Источник мира» в районах Сирии к востоку от реки Евфрат [в октябре 2019 года], США перегруппировали свои силы в регионе. Пентагон сделал ставку на «контроль» нефтяных месторождений востока и северо-востока Сирии.

На сегодня американские военные дислоцированы на 11 военных базах и укрепрайонах в сирийских провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.