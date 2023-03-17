Администрация президента США призвала власти Венгрии и Турции как можно скорее одобрить вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) Финляндии и Швеции, сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление помощника главы администрации США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В документе говорится, что Соединенные Штаты приветствуют объявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о направлении в турецкий парламент протоколов о вступлении Финляндии в НАТО. В Вашингтоне ожидают быстрого завершения данного процесса и призывают Турцию оперативно ратифицировать и протоколы о присоединении к альянсу Швеции.

«Кроме того, мы призываем Венгрию без проволочек завершить процесс ратификации в отношении и Финляндии, и Швеции», — говорится в заявлении.