США призвали Евросоюз избавиться от китайского оборудования для досмотра

Согласно документу госдепа от 8 мая, Nuctech сейчас борется за бизнес в более десяти странах Европы. Одной из последних стран, которая заключила контракт на поставку оборудования от компании, по данным газеты, стала Финляндия. Она установила сканеры для грузов на границе с Россией, несмотря на воздействие со стороны американских дипломатов. Отмечается, что компания была единственным претендентом на контракт, что снизило цену на оборудование, а таможенная служба Финляндии не нашла причин, связанных с влиянием на безопасность, чтобы отказать компании в контракте.(РИА Новости)