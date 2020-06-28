США призвали Евросоюз избавиться от китайского оборудования для досмотра

Власти США пытаются убедить европейские правительства избавиться от оборудования для досмотра от крупнейшего китайского производителя Nuctech Co., так как расширение присутствия компании в Европе якобы представляет угрозу для западных безопасности и бизнеса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в распоряжение документы.
По данным газеты, Совет национальной безопасности США и еще несколько официальных ведомств сейчас пытаются сплотить европейские правительства, чтобы «искоренить» присутствие Nuctech, компании, которая занимается производством скрининговых систем для досмотра грузов, багажа и пассажиров в портах, аэропортах и на пограничных переходах по всей Европе.
Согласно документу госдепартамента США от 26 мая, американские чиновники обеспокоены тем, что Nuctech может передавать личные данные и коммерческую информацию китайским властям. Кроме того, в документе сообщается, что компания вызывает опасения, связанные с безопасностью граждан и военного транспорта среди стран-членов НАТО.
| 2020-06-28T21:16:04+04:00 28 июня 2020, 22:36|12345 (Пока оценок нет)
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