США призвали американцев немедленно покинуть Ирак

США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщается в сообщении посольства США в Ираке.

Американцам порекомендовали покинуть страну «на самолете, если это возможно» или «сухопутным путем».

Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».(Газета.Ru)

| 2020-01-03T13:39:23+00:00 3 января 2020, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss