Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга заявил, что страны, которые попытаются помочь России обойти санкции или поддержать войну в Украине «столкнутся с последствиями».

«Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции… либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями», — сказал Прайс.

Кроме того, добавил представитель Госдепартамента, Соединенные Штаты совместно с союзниками готовят дополнительные санкции в отношении России.

Ранее агентство Reuters сообщало, что рабочая группа Министерства юстиции США по исполнению санкций против России выяснила, что некоторые российские предприниматели пытаются обойти введенные против них ограничения. (gazeta.ru)