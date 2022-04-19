Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай ждут «серьезные последствия» в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Если КНР будет работать над поставками оружия России, если она будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров», — сказал он.

Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций — военно-промышленный комплекс.