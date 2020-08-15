США приготовились уничтожить Huawei

Новые санкции США могут уничтожить бизнес крупнейшего мирового производителя смартфонов Huawei. Потребители во всем мире уже отказываются от бренда, потому что в телефонах больше нет некоторых популярных американских приложений. Об этом, как передает Лента.Ру, пишет CNN.

Со следующего месяца китайская компания не сможет получать сверхбыстрые процессоры Kirin, поскольку они производятся с использованием американских технологий. Предприятия отказываются поставлять процессоры Huawei из-за санкций США. Их потеря «определенно повлияет на уникальные преимущества» смартфонов, считают эксперты.