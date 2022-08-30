Военно-морские силы (ВМС) США пресекли попытку судна Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе.

Как передает ТАСС, такое утверждение изложено в распространенном во вторник заявлении пресс-службы 5-го флота ВМС США.

«ВМС США пресекли попытку вспомогательного судна Военно-морских сил КСИР захватить безэкипажный надводный аппарат 5-го флота [ВМС США] в Персидском заливе 29-30 августа», — говорится в заявлении.

Как уточнила пресс-служба, речь идет об аппарате Saildrone Explorer, оснащенном «сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных». «Эти устройства доступны на коммерческом рынке и не хранят чувствительную с точки зрения национальной безопасности или секретную информацию», — заверили в пресс-службе.

Инцидент произошел 29 августа около 23:00 по местному времени, когда корабли 5-го флота ВМС США обнаружили, что иранское судно буксирует американский аппарат «в попытке захватить его». На место были направлены патрульный корабль и вертолет. «В результате предпринятых Военно-морскими силами США ответных действий судно КСИР отсоединило буксировочные тросы от безэкипажного надводного аппарата и покинуло район спустя примерно четыре часа», — говорится в заявлении.