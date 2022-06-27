Администрация США повышает ставку таможенной пошлины до 35% на ряд наименований российского импорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с РФ. Об этом говорится в подписанной в понедельник президентом США Джо Байденом прокламации, распространенной Белым домом.

Как отмечается в документе, поскольку американский Конгресс лишил Россию статуса участницы режима наибольшего благоприятствования в торговле, Байден решил, что повышение ставок пошлины до 35% на некоторые «товары Российской Федерации, импорт которых еще не был запрещен, является обоснованным и соответствует внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов». Белый дом пока не опубликовал приложение к прокламации, в котором перечислены товары, облагаемые повышенной пошлиной. Как сообщил ранее в понедельник Белый дом, США повышают таможенные пошлины в отношении более чем 570 групп товаров из России на сумму около 2,3 млрд долларов.